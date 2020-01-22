شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي أكثر المدن أماناً في العالم للعام الرابع على التوالي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، أن أبوظبي تواصل تصدرها قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم للعام الرابع على التوالي، وفقاً لموقع «نومبيو»، ما يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها دولة الإمارات.
وقال إن تصنيف موقع «نومبيو» الأميركي المتخصص في رصد تفاصيل المعيشة، الذي أظهر تفوق أبوظبي على 373 مدينة حول العالم، يرسخ مكانتها وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة.
واعتبر الحصول على هذا التصنيف العالمي حصيلة للمنجزات والتطوير والتحسين المستمر، بفضل توجيهات القيادة، التي أرست هذه الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي كان لها الدور الأساسي في الارتقاء بالأداء الأمني، وبسط الاستقرار، ليتناسب مع النهضة المتقدمة التي حققها الوطن ليغدو واحة أمن وأمان.
وأشار إلى حرص شرطة أبوظبي على رفع نسبة شعور الجمهور بالأمان وتعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع، من خلال تبني استراتيجيات شاملة، ومبادرات طموحة، وتقديم خدمات متميزة تعزز من ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أبوظبي أكثر المدن أماناً في العالم للعام الرابع على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.