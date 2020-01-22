الامارات | أبوظبي أكثر المدن أماناً في العالم للعام الرابع على التوالي

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي أكثر المدن أماناً في العالم للعام الرابع على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، أن أبوظبي تواصل تصدرها قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم للعام الرابع على التوالي، وفقاً لموقع «نومبيو»، ما يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها دولة الإمارات.

وقال إن تصنيف موقع «نومبيو» الأميركي المتخصص في رصد تفاصيل المعيشة، الذي أظهر تفوق أبوظبي على 373 مدينة حول العالم، يرسخ مكانتها وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة.

واعتبر الحصول على هذا التصنيف العالمي حصيلة للمنجزات والتطوير والتحسين المستمر، بفضل توجيهات القيادة، التي أرست هذه الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي كان لها الدور الأساسي في الارتقاء بالأداء الأمني، وبسط الاستقرار، ليتناسب مع النهضة المتقدمة التي حققها الوطن ليغدو واحة أمن وأمان.

وأشار إلى حرص شرطة أبوظبي على رفع نسبة شعور الجمهور بالأمان وتعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع، من خلال تبني استراتيجيات شاملة، ومبادرات طموحة، وتقديم خدمات متميزة تعزز من ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.