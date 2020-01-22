الامارات | سحب 11 دواء من الصيدليات لمخالفات في التصنيع

شكرا لقرائتكم خبر عن سحب 11 دواء من الصيدليات لمخالفات في التصنيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ صيادلة في أبوظبي «الإمارات اليوم» تلقيهم تعميماً رسمياً صادراً، أخيراً، بإيقاف صرف 11 منتجاً دوائياً، مصنعة من قبل الشركة الدولية للدواء في الأردن، خاصة بعلاج أمراض: السكري، والسعال، والحموضة، ومضاد للاكتئاب، وعلاج فرط الكوليسترول، ومضادات حيوية، بعد ثبوت عدد من المخالفات في حقها.

وجاء المنع طبقاً لقرار وزارة الصحة والمجتمع بسحب جميع التشغيلات، وتعليق تسجيل عدد من المنتجات الدوائية المصنعة من قبل الشركة، بناء على الإخطار الصادر من مجلس الصحة الدولي لدول مجلس التعاون، بتعليق وتسجيل وسحب هذه المنتجات الدوائية، نظراً إلى وجود مخالفات تصنيعية تم رصدها أثناء زيارة تفتيشية على ممارسات التصنيع الجيد، التي قامت بها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية.

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وتضمنت قائمة الأدوية المتأثرة بالسحب والتعليق، دواء Biscor 5&10 mg tabiet (بيسكور)، و Cefutil 500 Mg Tablets (سيفوتيل)، و Glymet 500&800mg Tablets (جلايميت)، و Nadine 150&300 Mg Tablet (نادين)، و Simcor 10&20 Mg Tablets (سيمفاستاتين)، وLukast 10 mg Tablet (لوكاست)، و Diostar Plus80&160 Tablet (ديا ستور بلس)، وTablet Nevotic 500mg (نيفوتيك)، وCitapram 40mg Tablets (سيتالوبرام)، و CIPROPHARAM 250&500 Tablets (سيبروفارم)، بالإضافة إلى EXYM SYRUP (إيكسايم)، ونوّهت وزارة الصحة إلى أن تلك الأدوية مسجلة في الدولة، وعليه فقد قررت تعليق تسجيل تلك المنتجات لحين الانتهاء من التحقق من جودتها.

من جانبها تتخذ دائرة الصحة في أبوظبي عدداً من الإجراءات الوقائية الفورية، في حال صدور أي قرار سحب وتعليق تسجيل عدد من المنتجات الدوائية، تشمل إلزام الوكيل بسحب كل التشغيلات المذكورة من أسواق أبوظبي، وإبلاغ كل مديري الصيدليات بالتوقف عن صرف هذه المنتجات وإعادتها للمورّد، والطلب من ممارسي الرعاية الصحية الإبلاغ عن أي حوادث جانبية ناجمة عن استخدام هذه المنتجات.

وأوضح الأطباء والصيادلة: أحمد حامد، ومحمد يسري، ووائل صالح، ومنار الحسيني، أن الأدوية المسحوبة تستخدم في علاج العديد من الأمراض، حيث يستخدم «بيسكور» كعلاج ارتفاع ضغط الدم وتنظيمه ومرض الشريان التاجي، و«سيفوتيل» مضاد حيوي لتهاب العظام والمفاصل، والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الأذن الوسطى، ويستخدم «جلايميت» لعلاج السكري من النوع الثاني، و«نادين» لارتجاع المريء، وفرط الحموضة، وقرحات المعدة والتهاب المريء، و«سيمفاستاتين» لعلاج فرط الكوليستيرول في الدم، و«لوكاست» لعلاج الربو وأمراض الجهاز التنفسي، و«ديا ستور بلس» لعلاج ارتفاع ضغط الدم، و«نيفوتيك» مضاد حيوي لأمراض الجهاز التنفسي، و«سيتالوبرام» مضاد للاكتئاب، و«سيبروفارم» مضاد حيوي لأمراض العيون، بالإضافة إلى دواء «إيكسايم» شراب لعلاج النزلات الحادة المصحوبة بالسعال، وعلاج أعراض أمراض التهاب القصبات المزمن.