الامارات | وفاة 11 شخصاً وإصابة 57 بحوادث شاحنات في دبي العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 11 شخصاً وإصابة 57 بحوادث شاحنات في دبي العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العقيد جمعة سالم بن سويدان، أن الشاحنات تسببت في وقوع 52 حادثاً مرورياً بدبي، خلال العام الماضي، أسفرت عن وفاة 11 شخصاً، وإصابة 57 آخرين، منها ثماني إصابات بليغة، و33 متوسطة، و16 بسيطة، فيما تسببت، عام 2018، في وقوع 57 حادثاً أدت إلى وفاة 15 شخصاً، وإصابة 80 آخرين بإصابات متفاوتة، منها 15 بليغة، و30 متوسطة، و35 بسيطة، في حين تم تحرير 18 ألفاً و203 مخالفة متنوعة للشاحنات على طرق الإمارة العام الماضي.

وأوضح أن أبرز أسباب حوادث الشاحنات تتمثل في عدم الالتزام بخط السير، والوقوف على كتف الطريق، والانحراف المفاجئ الذي يتسبب في وقوع حوادث مميتة.

وأطلقت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وعدد من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، حملة السلامة على الطريق لسائقي الشاحنات في منطقة العوير، وتستمر على مدار أسبوع، في إطار حملاتها التوعوية المرورية لضبط أمن الطريق، والحد من المخاطر المترتبة على عدم تقيد سائقين باشتراطات السلامة.

وقال بن سويدان إن الحملة، التي انطلقت في استراحة الشاحنات بسوق الخضار والفواكه في منطقة العوير، تأتي في إطار خطط السلامة المرورية لضبط أمن الطريق، والتقليل من المخاطر المترتبة على عدم تقيد بعض سائقي الشاحنات بإجراءات الأمن والسلامة، وتهدف إلى توعية سائقي الشاحنات بأفضل الممارسات العالمية المتبعة، لتعزيز الأمن والسلامة على الطرق، وخفض مؤشر الحوادث والوفيات على الطرق.

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ويضم برنامج الحملة تقديم ورش ومحاضرات توعية، وتوزيع بروشورات تتعلق بإجراءات الأمن والسلامة في الشاحنات، وكذلك تقديم فحوص طبية مجانية للسائقين، بالإضافة إلى توزيع الهدايا على السائقين.

ودعا سائقي الشاحنات إلى الاستفادة من فعاليات الحملة، التي تؤكد على أهمية الالتزام بشروط الأمن وإجراءات السلامة المرورية في الشاحنات.

وافتتح بن سويدان الفعاليات المصاحبة للحملة، بحضور مدير إدارة التقنيات المرورية، العقيد محمد علي كرم، وعدد من ضباط المرور، ورئيس «توتال للاستكشاف والإنتاج (أ.ع.م)»، كريستوف ساسولاس، وتنطلق الحملة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وهيئة التأمين، وشركة «توتال»، ومستشفى «أستر»، وشركة «إيسيلور».

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حادثاً مرورياً تسببت فيها الشاحنات بدبي خلال العام الماضي.