الامارات | الحبس والإبعاد لامرأتين لتعديهما على رجل شرطة

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والإبعاد لامرأتين لتعديهما على رجل شرطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس مديرتين ستة أشهر والإبعاد، بتهمة تعديهما لفظاً وفعلاً على رجل شرطة، وذلك بعد أن رفضتا دفع أجرة سائق سيارة أجرة، أوصلهما إلى وجهتهما في منطقة سيتي ووك.

وقال المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان على رأس عمله مع زميله في دورية أمنية، حين ورد بلاغ بوجود مشكلة في منطقة سيتي ووك، فانتقلا إلى هناك ووجدا سائق سيارة أجرة أخبرهما بأنه تولى توصيل ثلاث نساء ورجل إلى بناية، لكنهم رفضوا دفع الأجرة وتوجهوا إلى داخل البناية.

وأضاف أنه سأل حارس البناية عن النساء فأرشده إلى الشقة التي يقطنّ فيها، فطلب منه الاتصال بالشقة وإخبارهن بالنزول، فاتصل الحارس لكنهن رفضن النزول، وعاود الاتصال لكن تلقى الرد ذاته، فتوجه الشرطي إلى الشقة وترك زميله أسفل البناية.

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وأشار إلى أن امرأة فتحت له الباب، فعرّف عن نفسه، وسألها عن سبب عدم دفع الأجرة للسائق، ففوجئ بها ترد بألفاظ نابية، فطلب هويتها إلا أنها رفضت تسليمها له، وخرجت امرأة أخرى وتصرفت بالطريقة ذاتها، فتصرف بكل انضباط شارحاً لهما تبعات تصرفاتهما، لكنهما تماديتا، وواصلتا التفوه بألفاظ بذيئة والقيام بحركات مخلة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحالتهما النيابة إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية التعدي على موظف عام، وجنحة سب موظف عام، وتمت إدانتهما والحكم عليهما بالحبس والإبعاد.

المرأتان تعديتا لفظاً وفعلاً على رجل الشرطة.