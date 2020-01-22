الامارات | طقس غائم وفرص لسقوطالأمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غائم وفرص لسقوطالأمطار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم شمالاً وشرقاً مع فرصة لسقوط الأمطار، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة.
كما توقع أن تكون حركة الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية من 20 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س، والخليج العربي متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:45 والمد الثاني عند الساعة 01:16، والجزر الأول عند الساعة 18:26 والجزر الثاني عند الساعة 05:15.
وتوقع أن يكون بحر عمان متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:23 والمد الثاني عند 08:05،والجزر الأول عند الساعة 14:14، والجزر الثاني عند الساعة 03:04.
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