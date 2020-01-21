الامارات | "الأرصاد" يكشف علاقة "الاستمطار" بزيادة معدلات سقوط الأمطار على الدولة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير إدارة البحوث والتطوير والتدريب بالمركز الوطني للأرصاد، عمر اليزيدي، عن أن المشاريع البحثية التي تم تطبيقها في دولة الإمارات، ساهمت في زيادة معدلات الأمطار بنسب تتراوح من 30 إلى 35 %، مشيراً إلى أنه لا توجد تقنية حتى الآن على مستوى العالم، تستطيع حساب كميات الأمطار التي تهطل من السحب بشكل دقيق.
وقال اليزيدي – خلال مؤتمر صحافي نظّمه مركز الإمارات لبحوث الاستمطار، اليوم، في ختام الملتقى الدولي للاستمطار الذي استضافته أبوظبي على مدى ثلاثة أيام - : "إن عمليات تلقيح السحب واستخدام المواد والتقنيات آمنة تماما على البيئة وعلى الإنسان، ولا مخاوف منها سواءً في الوقت الحالي أو مستقبلاً، ونحن على ثقة بأنها ستساهم بشكل محوري في تطوير أسس علمية وتقنية جديدة من شأنها المساعدة على الحد من شحّ المياه الذي تواجهه المناطق الجافة وشبه الجافة حول العالم".
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