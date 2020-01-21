حاكم عجمان يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير بندر بن محمد

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.

وأعرب سموه في برقيته عن تعازيه ومواساته الصادقة في وفاة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل سعود الكرام الصبر والسلوان.

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كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.