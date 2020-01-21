الامارات | حاكم رأس الخيمة يوجه بصرف تعويضات لمتضرري الأمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم رأس الخيمة يوجه بصرف تعويضات لمتضرري الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بصرف تعويضات للمتضررين من الأمطار التي شهدتها الإمارة خلال الفترة الماضية والتي تسببت في وقوع أضرار لعدد من البيوت في مناطق متفرقة برأس الخيمة.

ويعكس القرار الجهود المتواصلة للقيادة الرشيدة ومساعيها الهادفة إلى توفير مختلف سبل الدعم إلى أبناء الإمارة ومساعدتهم على مجابهة الظروف الطارئة بما يضمن لهم ولأسرهم كافة أسباب الحياة الكريمة والمستقرة.

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وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أعلن قائد عام شرطة رأس الخيمة، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، أنه قد تم تشكيل لجنة تضم مدراء عموم الدوائر والهيئات المحلية المعنية بالإمارة وذلك لحصر وتقييم الأضرار التي خلفتها الأمطار.

وأضاف النعيمي أن اللجنة قامت بالفعل بجولات ميدانية في جميع أنحاء الإمارة، والتقت بالأسر التي تضررت منازلها وممتلكاتها، وعملت على حصرها وتقييمها، ورفع نتائجها لصاحب السمو الحاكم بصورة مباشرة للبدء بصرف التعويضات لمستحقيها.

كما أشاد اللواء علي بن علوان بجهود جميع أعضاء فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي والجهات المختصة، وفرق العمل الميدانية، لما أبدوه من جاهزية عالية في التعامل مع مختلف الحالات، أثناء هطول الأمطار، مؤكداً في الوقت ذاته بأنه تم التعامل مع جميع مراحل الحالة الجوية منذ الاستعداد وحتى الانتهاء منها بكل كفاءة وفاعلية.