الامارات | دفاع المدني الفجيرة يحرر إصبع طفل حشر في قطعة حديدية

شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع المدني الفجيرة يحرر إصبع طفل حشر في قطعة حديدية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الانقاذ في الدفاع المدني الفجيرة من تحرير إصبع طفل حشر في اقطعة حديدية عن طريق استخدام معدّات خاصة لمثل هذه الحوادث.

وقام فريق المواطنة الايجابية التطوعي للشباب في الإدارة بزيارة الطفل المصاب في مستشفى دبا الفجيرة للاطمئنان على صحته، وتم خلال الزيارة تقديم مجموعة من إرشادات السلامة للطفل وذويه، وقد ابدى أولياء امر الطفل سعادتهم لهذه الزيارة، التي تعكس مدى حرص الحكومة و الجهات الأمنية بالدولة على سلامة الأرواح.

كما توصي إدارة الدفاع المدني الفجيرة إلى عدم ترك الأطفال بمفردهم، ومتابعتهم بشكل مستمر وذلك للحفاظ على سلامتهم، متمنين السلامة للجميع.