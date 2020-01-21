الامارات | شروط التعيين بعقد خاص في حكومة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التعيين بعقد خاص في حكومة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (7) لسنة 2020، بشأن تنظيم التعيين بنظام العقد الخاص في حُكومة دبي عدة شروطاً للتعين بموجب العقد الخاص، وحسب المادة رقم " 3 " من القرار تتمثل الشروط فيما يلي:

يتم التعيين بمُوجب العقد الخاص بمُوافقة المُدير العام، على أن تتوفّر في الوظيفة والمُوظّف الشُّروط المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، ويُشترط في الوظيفة التي يجوز التعيين عليها بمُوجب العقد الخاص " أن تكون من وظائف الدرجة (13) الثالثة عشرة فما فوق، وفقاً للتقويم الوظيفي - أن يتطلّب شغلها توفُّر مُؤهِّلات علميّة وخبرات عمليّة تخصُّصيّة، يندُر الحُصول عليها في سوق العمل - أن تكون من بين الوظائف المِحوريّة للدائرة - أن يكون لها مُخصّص مالي مُعتمد ضمن المُوازنة السّنويّة للدائرة –

ويشترط فيمن يتم تعيينه بمُوجب العقد الخاص ضرورة توفُّر المُؤهِّلات العلميّة والخبرات العمليّة والكفاءات الفنّية والمهارات التخصُّصيّة المطلوبة لشغل الوظيفة، التي من شأنها توفير قيمة مُضافة للدائرة، واجتياز الاختبارات الفنّية والسُّلوكيّة المُعتمدة لدى الدائرة.

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