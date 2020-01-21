الامارات | معايير ربط الوظائف بجدول الدرجات والرواتب لموظفي حكومة دبي في القانون الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن معايير ربط الوظائف بجدول الدرجات والرواتب لموظفي حكومة دبي في القانون الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد قرار المجلس التنفيذي رقم "6" لسنة 2020، معايير محددة لربط الوظائف بجدول الدرجات والرواتب، حسب المادة 7 من القانون، تتمثل في تحديد المجموعات الوظيفيّة وتصنيفها، ومُكوِّنات كُل مجموعة من الوظائف، والمُستويات والمُسمّيات الوظيفيّة لكُل وظيفة منها، بمُوجب الدليل الإجرائي.

وحسب القانون الجديد يتم ربط كُل وظيفة داخل المجموعة الوظيفيّة بإحدى الحلقات الوظيفيّة، وفقاً للمعايير التي تُحدِّدها دائرة الموارد البشريّة، ومن بينها مدى توفُّر الكفاءات والتخصُّصات والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة في سوق العمل، وفقاً للعرض والطلب ومدى التنافُس عليها، إضافة إلى درجة تعقيد الوظيفة، من حيث مهامِّها ومسؤوليّاتها، ونوعيّة المُؤهِّلات العلميّة والخبرات العمليّة المطلوبة والكفاءات والمهارات اللازمة لشغلها، ومدى تأثير الوظيفة على الاختصاصات الرئيسة للدائرة، وفقاً للتشريع المُنشئ لها أو المُنظِّم لأعمالها.

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