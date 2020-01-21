الامارات | جدول الدرجات والرواتب الجديد لموظفي حكومة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الدرجات والرواتب الجديد لموظفي حكومة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المجلس التنفيذي لحكومة دبي القرار رقم "6" لسنة 2020، والخاص باعتماد المخصصات المالية لموظفي حكومة دبي، وحدد جدول الرواتب والدراجات لموظفي حكومة دبي على الشكل التالي: إقرأ أيضاً: Advertisements منظومة مخصصات مالية للعاملين في حكومة دبي.. و10% متوسط زيادة الرواتب تعرف إلى مصير بدل طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي في القانون الجديد معايير ربط الوظائف بجدول الدرجات والرواتب لموظفي حكومة دبي في القانون الجديد Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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