كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| ثوب زفاف يحتاج لـ 1000 ساعة عمل في أبوظبي

اشتهر منذ فترة طويلة بتصميماته الفخمة التي تحظى باهتما المشاهير، ولكن لا يعرف الكثيرون حول إبداعات المصمم مايكل سينكو الفخمة، فقد حظي مقطع فيديو نشره المصمم الفلبيني على صفحته في Instagram، والذي يظهر سبعة أشخاص ينقلون ثوب زفاف باهتمام كبير بين مستخدمي الموقع.

ويتميز ثوب الزاف التألق بقطعة طولها ثلاثة أمتار من طبقات البتلة المعقدة، واستغرق تصنيعه 1000 ساعة، وتم تصنيعه يدويًا بواسطة 15 حرفي ماهر.

وعلى الرغم من أن قيمة الفستان سرية، فقد كشف المصمم أنه تم استخدام ما يقرب من 200000 من بلورات سواروفسكي الكريستالية على الفستان.

ويقول سينكو “لقد بدأنا من مواصفات التصاميم وبعد أن تمت الموافقة على كل شيء ، بدأنا العمل. الثوب يتميز بتطريزات كريستال معقدة على كل بتلة أو طبقة، وكان يجب أن يتم ربط كل من هذه البتلات يدوياً، كما أن العمل الرائع في ثوب الزفاف تم إنجازه بأيدي حرفيين مهرة”.

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وتم تصميم الفستان لحفل زفاف أقيم في أبو ظبي يوم الخميس، 16 يناير. وجاء الإلهام للتصميم من العروس، التي عرضت على سينكو صوراً أعجبتها لفساتين ديور من خمسينيات القرن الماضي.

الموضوع الأساسي هو الزهور في حديقة ساحرة، حيث يقول المصمم “أحبت العروس على وجه التحديد طبقات الزنبق في ديور وكانت مصدر إلهام لي لتصميم شيء وفقًا لذلك.”

المصمم الشهير ليس غريباً على العمل مع فساتين الزفاف المرصعة بشواروفسكي. ففي عام 2017، تعاون مع العلامة التجارية لإنشاء فستان الزفاف لوريثة الشركة فيكتوريا سواروفسكي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.