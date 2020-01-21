كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| نظرة على الحديقة الجيولوجية الجديدة في الشارقة

افتتح مركز الحديقة الجيولوجية في الشارقة أبوابه للجمهور يوم الإثنين 20 يناير. ويستخدم موقع الجذب الجديد عروضاً تفاعلية لمساعدة الناس على معرفة المزيد عن التاريخ الجيولوجي الثري في المنطقة.

ويقع المركز في بوحيص على بعد 48 كيلومتراً جنوب شرق الشارقة، في سهل المدام، وهي منطقة ذات أهمية جيولوجية تعد موطناً للحفريات البحرية التي يبلغ عمرها 65 مليون عام.

ويشيد تصميم المبنى بتاريخ الإمارة، وتم تصميم المركز من قبل هوبكنز، وهي شركة معمارية مقرها في لندن، ولها مكتب في دبي وتستكمل حاليًا شريحة من المباني لمعرض إكسبو 2020 في دبي.

ويأتي الإلهام وراء التصميم الفريد للحديقة الجيولوجية، والذي يتكون من خمسة قرون مترابطة، من أحافير ما قبل التاريخ في المنطقة.

ويمكن للزوار توقع عروض تفاعلية قائمة على نماذج تستكشف جبال الشارقة والكثبان الرملية، كدليل على تاريخ المنطقة التكتوني على مر السنين، وتسليط الضوء على إنشاء سلاسل جبلية من الحجر الجيري وغير ذلك الكثير. كما ستتاح للزوار الفرصة لفحص الصخور والأحافير المحلية.

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ويتميز المرفق بمنحدر يؤدي إلى محور مركزي ومناطق للمعارض، ومسار في الهواء الطلق يربط بين القرون. ويشتمل الممر على مناطق مشاهدة وممرات عبر المواقع الجيولوجية وتشكيلات صخرية غير عادية وأراضي دفن قديمة، وهو مصمم لتشجيع الزوار على استكشاف المنطقة الجبلية.

وتشمل المرافق الأخرى المتوفرة مسرحًا رائعًا ومقهى مع إطلالات بانورامية ومتجر هدايا.

هذا المرفق الجديد هو الأحدث في سلسلة من مراكز التعلم في الشارقة، والتي تهدف إلى توفير الخبرات التعليمية وإدارة المناطق المحمية في المنطقة.

تفتح الحديقة الجيولوجية من الساعة 9 صباحًا حتى 7:30 مساءً، من الأحد إلى الخميس؛ ومن 2 مساءً إلى 7:30 مساءً يوم الجمعة ومن 11 صباحًا إلى 7:30 مساءً يوم السبت، وسيتم إغلاقه كل يوم ثلاثاء، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.