كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أكثر 10 وظائف طلباً بالإمارات في 2020

تتطلب الوظائف العشرة الأكثر طلباً في دولة الإمارات في النصف الأول من هذا العام مهارات متخصصة في بيئة رقمية متزايدة، في حين من المتوقع أن يكثف الاقتصاد المحلي النشط البحث عن المواهب، وفقًا لشركة استشارات التوظيف روبرت هاف الإمارات.

ويتصدر محاسبو الإدارة وكبار المسؤولين الماليين ومديرو المخاطر قائمة الأدوار الوظيفية الأكثر طلبًا – حيث يستطيع المديرون الماليون الحصول على ما يصل إلى 438،900 دولار (1.6 مليون درهم) سنويًا – استنادًا إلى بيانات من دليل راتب روبرت هاف 2020.

ونظرًا لاستمرار الرقمنة في العديد من الشركات الإماراتية، يبحث مدراء التوظيف أيضًا عن رؤساء للتحول الرقمي ومطوري الذكاء الاصطناعي ومحللي الأمن.

وعمومًا، يبحث أصحاب العمل عن مرشحين لديهم “مهارات متخصصة وخبرة في مجال الصناعة ومعرفة النظم” ، كما قال غاريث المتوري، المدير المساعد لروبرت هاف الإمارات.

ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في الإمارات 2.6 في المائة في عام 2020 و 3 في المائة لعامي 2021 و 2022. وتوقع نموًا قدره 1.8 في المائة في عام 2019.

ومن المقرر أن يتحسن سوق العمل في دولة الإمارات بالتوازي، وفقًا للدراسات التي أجرتها العديد من شركات التوظيف. ووفقًا لروبرت هاف الإمارا ، ستكون اتجاهات المكافآت، مثل العمل المرن والتدريب والتطوير، أمرًا ضروريًا للشركات لجذب موظفين جدد والاحتفاظ بالمواهب.

وفيما يلي أهم 10 وظائف مطلوبة للنصف الأول من عام 2020 والراتب السنوي لكل منها، بحسب صحيفة ذا ناشيونال:

1. المحاسبون الإداريون (79300 دولار – 113000 دولار)

مع زيادة في الشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة، هناك طلب متزايد على المتخصصين في المحاسبة لتنظيم عملياتهم المالية. في الوقت نفسه، تبحث الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات متعددة الجنسيات، عن محاسبين لتبسيط التكاليف.

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2 – كبار المسؤولين الماليين (196100 دولار – 900 438 دولار)

وقال روبرت هاف الإمارات “هناك عجز في المواهب” في قطاع المالية والمحاسبة. وبصفته رئيسياً للعمليات المالية، يعد المسؤول المالي ضرورياً لتحقيق أهداف العمل، وبالتالي يمكنه الحصول على راتب كبير في الإمارات.

3. مديرو المخاطر (98،100 دولار – 156،900 دولار)

واحدة من أكثر المهن المطلوبة هي مديري المخاطر بسبب التقدم السريع في التكنولوجيا والحاجة إلى تقييم المخاطر الناجمة عن هذه التقنيات.

4. رؤساء التحول الرقمي (170،800 دولار – 261،600 دولار)

وقال تحليل روبرت هاف “سوق التكنولوجيا في الإمارات هي أحد أكثر الأسواق تنافسية في المنطقة”. هناك حاجة إلى رؤساء التحول الرقمي للإشراف على الاستراتيجيات الرقمية في جميع أنواع الأعمال.

5. مطورو الذكاء الاصطناعي (52300 دولار – 125100 دولار)

وقال روبرت هاف إن الذكاء الاصطناعي اتجاه جديد متصاعد والمرشحون الذين يتمتعون بخبرة متوسطة إلى رفيعة المستوى سيواجهون منافسة كبيرة.

6. شركاء أعمال الموارد البشرية (65،400 دولار – 98000 دولار)

ستكون هناك زيادة في الطلب على شركاء أعمال الموارد البشرية الذين يتخصصون في تحديد معايير التعويضات وحزم المزايا لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم.

7. متخصصون في اقتناء المواهب (39،200 دولار – 58،900 دولار)

تحتاج الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بشكل خاص إلى متخصصين في اكتساب المواهب حيث تصبح الحاجة إلى الحصول على أفضل المواهب تنافسية.

8. مستشار قانوني (89000 دولار – 155500 دولار)

التطورات في FinTech واللوائح المالية وحل المنازعات هي المحركات الرئيسية لزيادة الطلب على المتخصصين في الاستشارة القانونية. وتبحث الشركات عن مرشحين من خمس إلى ثماني سنوات من الخبرة المحلية.

9. المساعدون القانونيون (46000 دولار – 65000 دولار)

سيبحث أصحاب العمل عن مساعدين قانونيين يتقنون اللغات الأجنبية، حيث تزيد الشركات من امتثالها للمعايير الدولية لأفضل الممارسات وتتطلب صياغة العقود بلغات مختلفة.

10. محللو الأمن (55،600 دولار – 114،400 دولار)

سيكون محللو الأمن أيضًا مطلوبين بشكل كبير لتقديم المشورة للشركات حول كيفية تأمين بياناتهم.