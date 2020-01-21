كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أضخم سوق خارجي بدبي في يناير

افتتحت النسخة السابعة من السوق الشهير بدبي Market Outside The Box في الهواء الطلق يوم الخميس 16 يناير في برج بارك.

وسيستمر لسوق كل يوم حتى يوم السبت 1 فبراير، بمناسبة نهاية مهرجان دبي للتسوق (DSF).

ويعرض السوق الخارجي إبداعات “خارج الصندوق” من العديد من الفنانين والمصممين ورجال الأعمال المختلفين، بما في ذلك المجوهرات والملابس والفنون والنشاطات الترفيهية بشكل اليومي.

وسيتمكن زوّار السوق الخارجي من شراء القطع لمرة واحدة والهدايا البديلة الرائعة. كما تبيع مجموعة متنوعة من العلامات التجارية العالمية منتجاتها هناك، ويتنافس الكثير من بائعي الأطعمة على جذب اهتمام المتسوقين.

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وبصرف النظر عن التسوق، تم إدراج العديد من النشاطات الترفيهية مع الموسيقى والدراما والرقص على جدول الأعمال، وكذلك الفنون والحرف اليديوية للزوار الصغار.

ولعشاق الألعاب، تنتظرهم منطقة مخصصة مع ألعاب شهيرة مثل Call of Duty و FIFA 2020 و Pokemon Go من بين ألعاب أخرى، بحسب موقع واتس أون.

ويوجد أيضًا منفذ Nike رائع في السوق، وإذا اشتريت أي سلع من Nike هناك، فيمكنك الحصول عليها مع طابع شخصي من قبل الفنانين في Nike Maker’s Studio.

لمزيد من المعلومات: visitdubai.com