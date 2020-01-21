كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أضخم مهرجان ليغو بالشرق الأوسط ينطلق في دبي

إذا كنت من عشاق الليغو فعليك زيارة المهرجان الجديد الممتع الذي يقام حالياً في دبي فستيفال سيتي مول، وهو أكبر مهرجان ليغو شهده الشرق الأوسط على الإطلاق، مع أكثر من مليون قطعة من الليغو.

ويقام الحدث حتى يوم 14 مارس، احتفالًا بمهرجان دبي للتسوق، ويتميز LEGO Festival بالكثير من الأشياء الممتعة التي تجعلك منشغلًا طوال اليوم، بدءًا من لقاء الشخصيات المفضلة لديك، إلى التجارب الفريدة في كل منطقة من مناطق الأنشطة الثمانية مقابل رسوم رمزية تبلغ 30 درهماً.

وتوفر المناطق الترفيهية العائلية الممتعة ساعات من الترفيه بما في ذلك بناء تمثال بالحجم الطبيعي أو القطارات أو رجل الثلج أو سيارة الإطفاء أو حتى نموذج عن برج خليفة، بحسب موقع واتس أون.

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وفي دبي فستيفال سيتي مول، ستتمكن من استكشاف مناطق LEGO City و LEGO Friends و LEGO Duplo و LEGO Ninjago و LEGO Technic و LEGO Architecture و LEGO Shadow Runner و LEGO Jungle.

وبمجرد حلول الظلام، تبدأ تجربة أخرى مثيرة، حيث يقام عرض IMAGINE الشهير في دبي فستيفال سيتي. وتم تصميم العرض الأول من نوعه مع الأخذ في الاعتبار برنامج الأطفال التلفزيوني LEGO Ninjago ويعرض حاليًا كل ساعة بدءًا من الساعة 6 مساءً.

LEGO Festival، دبي فستيفال سيتي، من الأحد إلى الخميس من الساعة 4 مساءً إلى الساعة 10 مساءً، يومي الجمعة والسبت من الساعة 2 مساءً إلى 11 مساءً ، 30 درهمًا. dubaifestivalcitymall.com.