غباش ورئيس برلمان أفغانستان يستعرضان العلاقات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات ركيزة أساسية للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأن الاستقرار والتسامح والسلام والتعايش الحضاري، وإرساء الخير في العالم، نهج راسخ ومتجذر في نفوس كل أبناء الوطن، مؤكداً موقف دولة الإمارات، وحرصها على مساعدة الشعب الأفغاني الصديق في تحقيق رؤيته نحو السلام والاستقرار في مختلف المجالات، من خلال المبادرات الإنسانية التي تتبناها الدولة لتحقيق التنمية والاستقرار في أفغانستان، خاصة في الجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية.

جاء ذلك،خلال استقبال معاليه، صباح أمس، في مقر المجلس بأبوظبي مير رحمن رحماني، رئيس مجلس الشعب بجمهورية أفغانستان الإسلامية والوفد المرافق له.

وأعرب معالي صقر غباش عن أن هذه الزيارة تعكس ما يجمع البلدين الصديقين من روابط وعلاقات متينة ومتجذرة، تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف الصعد والمجالات، والمبنية على الإرادة القوية والرغبة الصادقة من قيادتي البلدين لدفع هذه العلاقات إلى الأمام في المجالات كافة، ونحو آفاق أوسع، لما فيه خير الشعبين الصديقين.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك القائم بين البلدين، وبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أفغانستان، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها وتنميتها، بما يحقق المصالح المشتركة.

واستعرض اللقاء تعاون البلدين في عددٍ من المجالات الاقتصادية والتنموية وعمليات دعم الإعمار والتنمية في أفغانستان.

ومن جانبه، أعرب معالي مير رحمن رحماني -رئيس مجلس الشعب بجمهورية أفغانستان الإسلامية عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وما زالت تبذلها في دعم الشعب الأفغاني ومساعدته في التغلب على الظروف الإنسانية التي يعانيها، من خلال البرامج والمبادرات الإنسانية والتنموية المتنوعة التي تنفذها في العديد من المناطق.