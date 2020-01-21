سيف بن زايد يستقبل وزير خارجية تشيلي

أبوظبي (وام) التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، بمقر الوزارة في أبوظبي معالي تيودورو ريبيرا وزير خارجية تشيلي.

وبحث سموه ومعالي الوزير الضيف عددا من القضايا والموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الشرطية.

وحضر اللقاء اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية والعميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الضباط والوفد المرافق لمعالي الوزير الضيف.

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