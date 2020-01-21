«الوقاية والسلامة» تستعرض خدماتها التقنية في «إنترسك 2020»

الشارقة (الاتحاد)

شاركت هيئة الوقاية والسلامة في فعاليات الدورة الجديدة لمعرض الأمن والسلامة «إنترسك 2020»، الذي يعد أكبر معرض عالمي تجاري متخصص في أدوات وتقنيات الأمن ومكافحة الحرائق، بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، من 19 إلى 21 يناير 2020.

وشملت المشاركة في استعراض خدمات الهيئة الرقمية الذكية «أمان وسلامة»، حيث يضمن نظام «أمان» الاستجابة السريعة في حالات الحريق، من خلال إنشاء اتصال آمن وموثوق بين نوع من أنواع أنظمة مكافحة الحريق في جميع منشآت إمارة الشارقة ومركز العمليات التابع للإدارة العامة للدفاع المدني بإمارة الشارقة، بهدف مراقبة هذه الأنظمة بشكل مستمر والتعرف على البلاغات وتحديد حالات الطوارئ والاستجابة لها على الفور، بما يضمن أمن وسلامة القاطنين.

ومن جانب آخر، يقوم معهد «سلامة» للتدريب الوقائي، بإعداد الكوادر الفنية وتأهيلها بما يتناسب مع طبيعة المؤسسات التشغيلية ودرجة خطورتها، الأمر الذي يوفر أعلى مستويات السلامة والصحة المهنية للعاملين.

وأعرب الشيخ خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة، عن سعادته بهذه المشاركة بمعرض «إنترسك 2020».وأشارت المهندسة لمياء النومان، مدير إدارة الخدمات المساندة بهيئة الوقاية والسلامة، إلى أن نظام «أمان» لاقى صدى واسعا في إمارة الشارقة، حيث يأتي نظام أمان للكشف المبكر عن الحرائق، وضمان سرعة الاستجابة في المباني السكنية والتجارية وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 20 لسنة 2019 بشأن نظام «أمان» في الشارقة.

شرطة دبي تعرض طائرات من دون طيار ومركزا ذكيا في «انترسك»

عرضت القيادة العامة لشرطة دبي عبر منصتها بمعرض «إنترسك 2020» للأمن والسلامة والحماية من الحرائق المقام بمركز دبي التجاري العالمي، مركز الشرطة الذكي وطائرتين من دون طيار تستخدمان لأعمال الإنقاذ وإبطال القنابل فضلا عن مركز الاتصال المجاني 901 المخصص للحالات غير الطارئة.

وقال الملازم عبد الله عمر المهيري من إدارة أمن المتفجرات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بشأن الطائرة من دون طيار إنه يتم استخدامها في إبطال مفعول القنابل عن بعد، وأن الطائرة تحتوي على مدفع مائي يتم توجيهه بأشعة نحو الجسم المعني وإبطاله محتوياته من متفجرات وأن الطائرة مزودة بكاميرات تنقل الصورة بشكل مباشر لتمكين مستخدمها من تنفيذ مهمته بدقة.

فيما أوضح الوكيل أول سالم عيد من الإدارة العامة للعمليات دور طائرة «»M216 بأنها تستخدم في عمليات الإنقاذ بشرطة دبي، حيث تستطيع أن تحلق لمدة 38 دقيقة وحمل وزن 2 كغم وهي مزودة بكاميرات تستطيع تقريب المسافة لـ 30 مرة، فضلا عن نقل البث المباشر إلى مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي.

وقال الملازم غانم مسعود علي، من الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بشرطة دبي: إن مركز الشرطة الذكي SPS يقدم 27 خدمة جنائية ومرورية ومجتمعية إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية لأفراد الجمهور على مدار 24 ساعة دون أي تدخل بشري.

وعلى الصعيد نفسه تم تخصيص جزء من المنصة لصالح مركز الاتصال المجاني 901 المخصص للحالات غير الطارئة .

100 شركة بريطانية حاضرة

أكدت تريسي باكينجهام نائب رئيس قسم صادرات الأمن السيبراني والأمن في منظمة الدفاع والأمن التابعة لوزارة التجارة الدولية البريطانية، أن حكومة المملكة المتحدة متحمسة للتعاون مع الإمارات في تنفيذ إكسبو 2020 بشكل آمن وناجح، مشددة على أهمية تعميق وتقوية علاقتهم مع الإمارات التي تعد خامس أكبر سوق لبريطانيا. واعتبرت، على هامش مشاركة أكثرمن 100 شركة بريطانية متخصصة بمجالات الأمن والحرائق والأمن والسلامة في فعاليات معرض ومؤتمر «انترسك 2020» المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، أن الحدث يمنحهم فرصة مهمة لمناقشة ومشاركة أفضل الخبرات وإيجاد حلول مشتركة.