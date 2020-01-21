بأوامر سلطان القاسمي.. زيادة رواتب المتقاعدين في شرطة الشارقة

أحمد مرسي (الشارقة)

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة رواتب المتقاعدين من شرطة الشارقة على الملاك الاتحادي ومساواتهم بالمتقاعدين من حكومة الشارقة، بحيث لا يقل الراتب التقاعدي عن 17500 درهم.

ودعا اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة المستفيدين من المبادرة إلى مراجعة الموارد البشرية في القيادة لتحديث بياناتهم وإرفاق بعض البيانات الجديدة بما يتوافق مع القرار، مشيراً إلى أن القيادة باشرت، ومن خلال الموارد البشرية في شرطة الشارقة، حصر المستفيدين من المبادرة، ومن ثم التواصل مع دائرة الموارد البشرية بالإمارة، ودائرة المالية المركزية، لتنفيذ الأمر السامي.

وقال الزري، إن مثل هذه المكارم التي تتواصل من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تلامس احتياجات المواطنين وتحسن من حياتهم المعيشية، خاصة من فئة المتقاعدين على الملاك الاتحادي ومساواتهم بالمتقاعدين من حكومة الإمارة ليتقاضوا راتبا 17500 درهم.

وأشار إلى أن الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة الإمارة باشرت على الفور تنفيذ الأمر السامي، بحصر الأعداد المستفيدة، وكذلك استقبال المستفيدين وتعديل أوضاعهم على الفور.

ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه المستمر لشرطة الإمارة، واهتمامه بشؤون أبنائه العاملين والمتقاعدين من منتسبي جهاز الشرطة، وحرص سموه على توفير سبل الحياة الكريمة لهم عبر مبادرات متواصلة تلبي متطلبات حياتهم، وتسعدهم وأفراد أسرهم، والتي توجت بمساواة المتقاعدين من منتسبي شرطة الشارقة ممن عملوا على الملاكين الاتحادي والمحلي في المعاش التقاعدي والمستحقات بما هو معمول به في حكومة الشارقة.

وتابع: الأمر أثلج صدورهم، وغمر مشاعرهم بالفرحة والشعور بالامتنان والعرفان لصاحب السمو حاكم الشارقة، وأياديه البيضاء الممتدة بالخير والعطاء لكل أسرة وفئة من فئات المجتمع، لافتاً إلى أن القرار سينعكس بصورة مباشرة على حياة المتقاعدين، ويمكنهم من تلبية مطالب الحياة المتزايدة، ومواجهة أعباء المعيشة، ليضيف بذلك بعداً إنسانياً بالغ الدلالة على اهتمام سموه بأبناء الوطن، وترقية حياتهم في أي موقع كانوا، خاصة أن المتقاعدين من منتسبي شرطة الشارقة، هم رصيد احتياطي لمواردها البشرية وطاقاتها المستعدة لتلبية نداء الوطن، والاستجابة لأداء الواجب في حماية أمن المجتمع في جميع الأوقات. وأصدر اللواء سيف الزري الشامسي قراراً بشأن ترقية 392 من ضباط الصف والأفراد العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة، وذلك وفقاً للقانون المحلي بشرطة الشارقة وتعديلاته، وشمل القرار ترقية 158 من رتبة مساعد إلى مساعد أول، 82 من رتبة رقيب أول إلى مساعد، 67 من رتبة رقيب إلى رقيب أول، 5 من رتبة عريف إلى رقيب، 27 من شرطي أول إلى عريف، 49 من شرطي إلى شرطي أول، كما شمل القرار ترقية 3 من الحاصلين على شهادة البكالوريوس إلى رتبة رقيب أول، و(1) حاصل على شهادة الثانوية العامة إلى رتبة شرطي أول.إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم (2) لسنة 2020م بشأن تشكيل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية. ويقضي القرار الإداري أن يُشكل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعضوية: الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، نائباً للرئيس، والأستاذ الدكتور بيتر بارلو، مدير أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، والأستاذ الدكتور لوك ريتنر، مدير الأكاديمية الملكية للرقص التعبيري، والدكتورة نادية الحساني، عميد كلية الفنون بجامعة الشارقة، وأحمد محمد بو رحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة في إمارة الشارقة، وإسماعيل عبدالله إسماعيل، أمين عام الهيئة العربية للمسرح، والدكتور حبيب غلوم العطار، المستشار الثقافي بوزارة الثقافة، والدكتور يوسف عبدالله عيدابي، المستشار الثقافي بدارة الدكتور سلطان القاسمي.

وحدد القرار مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بقرار من الحاكم، تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه، كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة وبصفته رئيساً لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية قرار رئيس الأكاديمية رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعيين مدير لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

ونص القرار على أن يعين الأستاذ الدكتور بيتر بارلو مديراً لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، ونص القرار على أن يعمل المدير تحت إشراف رئيس الأكاديمية ويكون مسؤولاً أمامه عن مباشرته لمهامه واختصاصاته المحددة بموجب لوائح الأكاديمية وأنظمتها، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتبلغ به الجهات المعنية وينشر في الجريدة الرسمية.