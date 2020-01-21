الدعم الإنساني يتصدر مساعدات مركز «الهلال الأحمر» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

تصدر الدعم الإنساني جدول المساعدات المقدمة من قبل مركز «الهلال الأحمر» الإماراتي في رأس الخيمة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين و61 ألفاً و835 درهماً، متفوقاً بذلك على المساعدات الأخرى التي تنوعت بين الطبية ودعم طلاب العلم، وأصحاب الهمم، والمشاريع الموسمية، ودعم المؤسسات، ومساعدة أسر السجناء، لتصل قيمة المساعدات الكلية للمركز مع نهاية 2019 إلى نحو 13 مليوناً و833 ألفاً و594 درهماً.

وبلغ عدد المساعدات المقدمة في المجال الإنساني في رأس الخيمة ما يزيد على 5 ملايين درهم، استفاد منها نحو 7836 نسمة، ينتمون لنحو 1882 أسرة، وراوحت المساعدات المقدمة بين العينية، والمسنين، والأرامل، والعجزة، وتذاكر السفر، ودعم الأسر المتعففة، وحاضنات الأيتام، والمطلقات، وأسر المرضى، وأسر السجناء، وغيرهم، ويتم التركيز في المجال الإنساني على الأيتام وذوي الدخل المحدود والمرأة والطفل.

وتضمنت المساعدات، دعم طلاب العلم وتنفيذ مشروع مساعدة طالب يتيم استفاد منه 131 يتيماً من 35 أسرة، بقيمة 188 ألف درهم، ومساعدات طلاب المدارس التي استفاد منها 4838 طالباً من 917 أسرة، وذلك بقيمة زادت على مليونين و865 ألف درهم، والدعم المخصص لطلاب الجامعة، وقد استفاد منه 17 طالباً ينتمون لثلاث أسر، بقيمة بلغت 33 ألفاً و700 درهم، ليبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة 955 أسرة، فيما بلغ عدد الطلبة المستفيدين نحو 4986 طالباً.

وقال منصور النقبي، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في رأس الخيمة: «يتعزز العمل الخيري في بلادنا سنوياً، وتتوسع آفاقه عالمياً بفضل الدعم غير المحدود لقيادتنا الرشيدة، وتعبيراً عن حب الإماراتيين للخير والإحسان، ويسعدنا في مركز رأس الخيمة أن نكون رافداً مهماً من روافد (الهلال الأحمر) الإماراتي، فنمد يد الخير لتشمل كل ملهوف ومحتاج، حتى ينعم الجميع بالأمن والاستقرار والمحبة».

وفي الإطار ذاته، بلغ إجمالي المساعدات الطبية المقدمة من قبل مركز الهلال الأحمر الإماراتي في رأس الخيمة ما زاد على 3 ملايين و298 ألف درهم، استفاد منها نحو 981 مريضاً من 327 أسرة، وراوحت المساعدات الطبية المقدمة بين: العمليات الجراحية، والأطراف الصناعية، والأطفال الخدج، والسماعات الطبية، وأدوية الالتهاب الكبدي الوبائي، ودفع الفواتير العلاجية، كما تضمنت دعم أمراض الكلى والمسالك البولية، والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة ونحوها. إلى ذلك، بلغ إجمالي قيمة المشاريع الموسمية التي نفذها مركز «الهلال الأحمر» الإماراتي في رأس الخيمة ما زاد على مليون و272 ألف درهم، استفاد منها نحو 10 آلاف و530 نسمة ينتمون لنحو 2453 أسرة، وتضمنت المشاريع الموسمية توزيع المير الرمضاني، وزكاة الفطر، وتوزيع الأضاحي، ونحوها.

كما تضمنت مساعدات مركز «الهلال الأحمر» الإماراتي في رأس الخيمة التأهيل الطبي لذوي الهمم، ودفع الأقساط الدراسية لهم، وقد استفاد منه 229 طالباً من 44 أسرة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 503 آلاف و800 درهم، كما استفاد من مساعدات السجناء نحو 160 سجيناً ينتمون لنحو 45 أسرة، بقيمة إجمالية زادت على 602 ألف درهم.