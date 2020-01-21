مكتوم بن محمد يعزي في وفاة محمد المنصوري

دبي (وام) قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المرحوم محمد عيسى مبارك سعيد المنصوري.

جاء ذلك خلال زيارة سموه مجلس عزاء المرحوم في منطقة زعبيل بدبي أمس الأول، حيث أعرب لأنجال وذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم في مصابهم الجلل، راجياً الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

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