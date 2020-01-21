تطوير الخور والواجهة البحرية وتنمية شاطئ عجمان

عجمان (الاتحاد) عقدت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان اجتماعاً مع شركائها بدائرة التنمية السياحية ودائرة التنمية الاقتصادية لإعداد سياسة تطوير الخور والواجهة البحرية وتنمية الشاطئ والتي يشرف على إعدادها المجلس التنفيذي لإمارة عجمان.

واستقبل عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية، صالح الجزيري مدير عام التنمية السياحية، وسعود الشمري مير إدارة التسجيل بدائرة التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن الدائرة لا تغفل عن الدور الكبير والجهود المثمرة التي يؤديها الشركاء لإنجاح المشاريع المشتركة.من جهته، قدم الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية شرحاً مفصلاً للحضور عن مراحل العمل بالسياسة وجهود فرق العمل للوصول لسياسة تخدم الجميع، مبيناً أن الدائرة تبحث عن التطوير الأفضل لتحسين البيئة وزيادة والواجهة البحرية والشاطئ.

وبين المهيري أن الدائرة تسعى لإعداد تقرير يسهم في تطوير المناطق وزيادة جاذبية عجمان للنزلاء والسياح وتنمية مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي وتحقيق التوازن بين المناطق الخاصة المطورة والمناطق والشواطئ المفتوحة للجمهور، بالإضافة لزيادة فرص العمل في القطاع السياحي.

من جانبها، قدمت المهندسة عليا مجلاد الشامسي رئيس قسم المرصد الحضري بالدائرة، شرحاً عن المناطق التي سيشملها التطوير والمؤشرات والمستهدفات ومدة التطوير، مبينةً أن الدائرة أجرت استطلاعاً للرأي شمل الموظفين وفئات المجتمع لمعرفة احتياجاتهم وأفضل الحلول للتطوير المناطق.

بدوره، قال المهندس ياسر خليل كبير مهندسي التخطيط بالدائرة: إننا نسعى اليوم لترشيح ممثلين من الدائرتين لدراسة أداء القطاعات الاقتصادية، وتحقيق التطوير السياحي الأفضل للخور والواجهة البحرية والشاطئ بما يضمن الوصول لأفضل سياسة تعود بعظيم الفائدة على الجميع.

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