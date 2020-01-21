إطلاق الدورة الـ13 من الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

دبي (الاتحاد)

أعلنت الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، عن إطلاق الدورة الـ13 للجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح أمس في فندق العنوان بدبي، بحضور لفيف من وسائل الإعلام المحلية، داعية جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الاجتماعية في المنطقة العربية إلى التقدم للفوز بـ«جائزة الأوسكار الأخضر».

وأكدت حبيبة المرعشي، خلال المؤتمر الصحفي أن باب المشاركة في الجائزة مفتوح أمام المؤسسات من مختلف الأحجام، والقطاعات والموقع الجغرافي، وأنه سيتم الإعلان عن النتائج في حفل كبير يقام في 6 أكتوبر المقبل.

وقالت: إن هناك أسباباً متعددة تقف وراء الشعبية الهائلة والشهرة العالمية التي تتمتع بها الجائزة باعتبارها «معيار الاستدامة العربية»، أو «جائزة الأوسكار الأخضر»، حيث تعتمد معايير صارمة للغاية تستند إلى معايير دولية رائدة أبرزها المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومعايير المبادرة العالمية للإبلاغ، ونموذج التميز الأوروبي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فضلاً عن اعتمادها عملية حديثة للترشح مؤتمتة بالكامل وقائمة على التكنولوجيا الذكية، ولجنة تحكيم مستقلة من خبراء من مختلف أنحاء العالم، وفرصة التقييم الذاتي، والوصول إلى الطرف الثالث للتحقق من النتائج. وأضافت أنه يتم الاعتراف على نطاق واسع بالقيمة المضافة للجائزة، وذلك لتزويد المتقدمين بتحليل مفصل من قبل لجنة التحكيم إلى جانب نتائج لأسئلة الترشح، حيث عبر المترشحون السابقون للجائزة عن تقديرهم العميق لهذا الجانب، مشيرين إلى فعاليته في تعزيز معرفتهم وممارساتهم للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة. وبلغ عدد التقديمات إلى الجائزة ما يزيد على 1,200 تقديم، من أكثر من 1,000 مؤسسة مشاركة عبر الدورات الاثنتي عشرة الماضية، يمثلون 42 قطاعاً، وينتمون إلى 14 دولة.