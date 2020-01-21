«السلامة الغذائية»: 641 ألف خدمة علاجية للثروة الحيوانية

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 641 ألف خدمة علاجية للثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، خلال العام الماضي.

وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة: تسعى «الهيئة» إلى تعزيز الصحة الحيوانية، بما يضمن تنمية الثروة الحيوانية ورفع كفاءة إنتاجيتها وتعظيم مساهمتها في ترسيخ مرتكزات ومقومات الأمن الغذائي، عبر توفير منتجات محلية ذات جودة عالية، وزيادة مساهمة المنتج المحلي في تلبية احتياجات السوق من اللحوم الطازجة والألبان، وغيرها من المنتجات الحيوانية.

وأضاف، أن «الهيئة» تواصل حملة التحصين السنوية الحادية عشرة 2019 - 2020، ضد الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار الحملات الوقائية التي تنفذها لتمكين أنظمة الأمن الحيوي في القطاع الزراعي والترويج لأفضل الممارسات المتصلة بذلك في سياق دعمها الكبير لمربي الثروة الحيوانية في الإمارة.

وأوضح أن حملات التحصين التي تنفذها «الهيئة» بشكل سنوي منذ عام 2009 أثمرت نحو 60 مليون جرعة، ساهمت بشكل فعّال في تعزيز الصحة الحيوانية بالإمارة، والحد من تأثير وانتشار الأمراض الموسمية وتقييد آثارها البيئية والاقتصادية. وأفاد بأن 71% من الخدمات العلاجية التي قدمتها «الهيئة» عبر منشآتها البيطرية البالغ عددها 25 مستشفى وعيادة موزعة على مناطق الإمارة خلال العام الماضي، استهدفت الضأن والماعز، و29% الإبل والأبقار والدواجن، إلى جانب الخدمات المخبرية التي قدمتها «الهيئة»، وتمثلت بإجراء أكثر من 378 ألف اختبار تضمنت التشريح المرضي وتحليل الأنسجة، والكيمياء الحيوية، والمايكرو بيولوجيا والبيولوجيا الجزئية، لنحو 103 آلاف عينة جمعتها «الهيئة» من الحيازات الحيوانية في الإمارة، للوقوف على سلامة الحيوانات ومسببات الأمراض في حال وجودها. وكشف الحمادي عن إجمالي كميات الأعلاف التي تم توزيعها في نفس الفترة على المربين المستفيدين من برنامج دعم الأعلاف والبالغ عددهم 18,507 مستفيدين، من خلال مراكز توزيع الأعلاف التابعة للهيئة والبالغ عددها 15 مركزاً موزعة على مناطق أبوظبي والعين والظفرة، والتي بلغت نحو 1.256 مليون طن، عبر ما يزيد على 441 ألف معاملة أنجزتها «الهيئة» خلال العام الماضي.