استراتيجية لحماية غزال «الداما» الأفريقي

العين (الاتحاد) شاركت حديقة الحيوانات بالعين في تطوير ونشر استراتيجية صون غزال الداما الأفريقي (2019-2028) خلال ورشة عمل نظمتها بحضور ممثلي حكومات من الدول الأفريقية.

وقالت حصة القحطاني رئيس وحدة تطوير برامج صون الطبيعة في حديقة الحيوانات بالعين: تسعى الحديقة لحماية أندر الأنواع المهددة بالانقراض من خلال المشاركة في وضع استراتيجيات وخطط عمل مختلفة للعمل والمساهمة في صون الأنواع والحد من مخاطر انقراضها بالتعاون مع جهات ومنظمات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وأوضحت أنه يوجد في الحديقة ما يقارب 80 غزالاً تنتمي إلى نوعين من غزال الداما وهما غزال ادرا وغزال المهر، وكلاهما يصنّف من نوع غزال الداما. ويعتبر غزال الداما مهدداً بشدة بالانقراض، حيث تصل أعداده في البرية ما يقارب 100 غزال داما.

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