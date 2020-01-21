60 دقيقة للدعم الطبي الكامل في «استجابة»

منى الحمودي (أبوظبي)

قال مطر سعيد النعيمي، مدير دائرة الطوارئ والأزمات في دائرة الصحة أبوظبي إن مركز اتصال «استجابة» في قيادة العمليات الطبية التابع للدائرة، تمكن من تقديم الدعم الطبي اللازم والمساندة الكاملة لجميع الاتصالات التي وردت للمركز. مؤكداً أن متوسط الوقت المستغرق لإتمام الدعم الطبي اللازم للحالات التي يتلقاها المركز هو 60 دقيقة.

وأوضح أن فريق المركز استقبل عبر الرقم 8001717، طلبات مختلفة متعلقة بجملة من احتياجات المرضى واستفساراتهم بنسبة 68%، وبنسبة 14% طلبات نقل المريض إلى مستشفى آخر، و5 % للحصول على تخصص طبي حرج أو نادر، و 5% لإجراء فحص طبي تشخيصي ضروري، و5% للمساعدة في توجيه المستفيدين عن توفير التخصصات الطبية، و3% لتوفير سرير طبي.

وأكد النعيمي أن مركز اتصال «استجابة» يترجم الجهود التي تكرسها الدائرة لتوفير رعاية صحية متكاملة ومتواصلة لجميع سكان الإمارة ويجسد حرصها والتزامها في وضع المريض في صميم كل ما تقوم به. حيث يستفيد من خدمات المركز المرضى المتواجدون في المستشفى للحصول على الخدمات العاجلة، والإجابة عن أي استفسارات طارئة متعلقة بجملة من احتياجات الطوارئ بما في ذلك إجراء فحص طبي تشخيصي ضروري، أو توفير سرير طبي من الآسرة الحرجة في القطاع الصحي أو الحصول على تخصص طبي حرج أو نادر، أو فصيلة دم نادرة، وغيرها من الاحتياجات الطارئة للمرضى المتواجدين في المنشآت الصحية في الإمارة.

الجدير بالذكر أن مركز اتصال «استجابة» يُمكن المرضى الموجودين في المنشآت الصحية في الإمارة من الحصول على الدعم والمساندة من مركز قيادة العمليات الطبية التابع لدائرة الصحة، ولتسهيل وصولهم للخدمات الصحية الطارئة بسهولة ويسر عبر قناة اتصال مباشرة.

ويحرص فريق العمل على تصنيف الحالات حسب الاتصال الذي تتلقاه البدالة، وتحويلها إلى مركز قيادة العمليات الطبية التابع للدائرة والذي يعمل على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع لدعم الحالات الطبية الطارئة بالتنسيق مع مختلف المنشآت الصحية في الإمارة.