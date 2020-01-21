«المؤازرة» تدعم مرضى السرطان بـ «الذكاء العاطفي»

العين (الاتحاد) نظمت جمعية المؤازرة الإماراتية لمرضى السرطان ندوة في مسرح بلدية العين بعنوان «الذكاء العاطفي» لدعم وإسعاد مرضى السرطان، قدمتها الأستاذة نادية المهيري، وأدارتها الدكتورة إيناس سعيد أبو لبدة.

تناولت الندوة مفهوم الذكاء، وكيفية التحكم بالانفعالات الشديدة، وحضرها الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمحامي عبدالله الكعبي نائب رئيس الجمعية، ومحمد خميس الكعبي مدير الجمعية، وعدد كبير من الأفراد والسيدات والمهتمين.

وتناولت المحاضرة مفهوم الذكاء العاطفي وتأثيره على الحياة اليومية، مؤكدة أن الأشخاص الذين لديهم معدل ذكاء عاطفي منخفض لا يتكيفون مع الضغوط الموجودة، وعادة ما يشعرون باليأس والاكتئاب. وتوقفت عند شرح مفهوم الذكاء العاطفي وفق منظمة Six Seconds المختصة بأبحاث الذكاء العاطفي التي تعتمد مزج العاطفة والعقل معاً للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة. واستعرضت هذا الذكاء وفق نموذج دانيل كولمان الذي ينطلق من قدرة الفرد على التعرف على مشاعره ومشاعر الآخرين، وبالتالي إدارة المشاعر بالتعامل مع الآخرين بإيجابية. وتحدثت المهيري عن موضوع تسخير الذكاء العاطفي في تخطي التحديات في الحياة اليومية، وكيفية التغلب عليها باستخدام مواهب الذكاء العاطفي وفنونه، وشرحت حالات المؤثرات الخارجية والاختطاف العاطفي، وأيضاً حالات الخوف والغضب، واتخاذ القرارات في المواقف الحرجة ودور العقل المنطقي بالتحليل والتفسير.

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