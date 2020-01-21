3771 مسلماً جديداً في «محمد بن راشد للثقافة الإسلامية»

دبي (الاتحاد) أعلن مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إشهار إسلام 3771 في العام 2019. وقالت هند محمد لوتاه، مديرة إدارة المركز، إن المركز يواصل جهوده تحت مظلة الدائرة ودعمها المستمر، في نشر الثقافة الإسلامية والقيم الإنسانية والحضارية بين مختلف شرائح المجتمع، الأمر الذي ساهم في رفع مستوى الوعي العام في الإمارة بين الجاليات المقيمة، والذي أثمر عدد حالات إشهار إسلام، زادت نسبته عن العام الماضي.

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