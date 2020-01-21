دبي تستضيف «إيدك» 4 فبراير

دبي (الاتحاد) تنطلق فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي» بدورته الرابعة والعشرين في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك في الفترة ما بين 4 - 6 من شهر فبراير القادم، وذلك تحت عنوان «التعليم ونقل الابتكار» تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي.

ومن المتوقع أن يستقطب مؤتمر ومعرض إيدك دبي أكثر من 55 ألف زائر ومشارك من 155 دولة حول العالم، إلى جانب مشاركة نحو 167 متحدثاً من المنطقة والعالم، ممن سيقدمون أفكارهم وآراءهم حول آخر التطورات التي يشهدها قطاع طب الأسنان. في حين تضم أجندة المؤتمر 173 جلسة علمية، و18 ورشة عمل تهدف إلى تطوير مهارات الأطباء المشاركين، وتزويدهم بالخبرات العلمية والعملية حول أبرز المستجدات في مجال طب الأسنان، بالإضافة إلى 210 عروض للملصقات العلمية على مدار ثلاثة أيام متتالية.

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