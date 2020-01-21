الامارات | خليجي يتهم زوجته بسرقة غسالة

شكرا لقرائتكم خبر عن خليجي يتهم زوجته بسرقة غسالة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، قضية زوجة خليجية متهمة بسرقة غسالة وأدوات طبخ من منزل زوجها، إثر نشوب خلافات بينهما أدت إلى تركها المنزل.

وذكرت لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهمة ارتكبت جريمة سرقة تتمثل في سرقة ممتلكات من بيت المجني عليه، عبارة عن غسالة ملابس وبعض أدوات الطبخ المنزلية.

وأنكرت المتهمة أمام المحكمة الاتهامات المسندة إليها، وأفادت، بأن الأغراض الموجودة في المنزل تعود لبيت الزوجية وأنها لم تأخذها من منزل آخر، لافتة إلى أنها أخذت الغسالة لغسل ملابس ابنها الذي أخذته معها إلى منزل أسرتها، وبقية أدوات الطبخ لا تعود لزوجها وأن والدتها هي من أحضرتها، مبدية استعدادها لإعادة الغسالة إلى منزل الزوج وبقية الأغراض.

وقال الزوج إن المتهمة قامت برفقة شقيقها وزوج شقيقتها بسرقة الأغراض من المنزل، طالباً من المحكمة إدراج بقية المتهمين في القضية، وأجلت المحكمة القضية للجلسة المقبلة للنطق بالحكم.

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وتعود تفاصيل القضية عندما تلقت شرطة رأس الخيمة بلاغاً من الزوج يفيد بقيام زوجته بسرقة غسالة وأدوات طبخ منزلية وطاولة طعام وكراسي من منزله دون علمه، وقامت الشرطة باستدعاء الزوجة وأخذ أقوالها واعترفت في التحقيقات بأخذ الغسالة وأدوات الطبخ بعد خروجها من منزل زوجها نتيجة لنشوب خلافات بينهما.

وفي قضية منفصلة، استمعت المحكمة إلى أقوال عامل إفريقي متهم بسب زميله في العمل (عربي)، والقول له «أنت حرامي» وتهديده بالقتل، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية نظير عمله في الشركة.

وذكرت لائحة اتهام النيابة، أن المتهم سب المجني عليه، وهدده بالقتل، واعترف العامل أمام المحكمة بسب المجني عليه، وأنكر تهمة التهديد بالقتل.

وأوضح أنه عمل لدى شركة المجني عليه، دون أن يحصل على مستحقاته المالية، الأمر الذي أدى إلى استفزازه وتعرضه للغضب، وقرّرت المحكمة تأجيل القضية للنطق بالحكم في الجلسة المقبلة.