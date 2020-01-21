الامارات | «السلامة الغذائية» تغلق «ساوث إيست» لمخالفات صحية

شكرا لقرائتكم خبر عن «السلامة الغذائية» تغلق «ساوث إيست» لمخالفات صحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الخميس الماضي، قرار إغلاق إدارياً بحق «مطعم ومخبز ساوث إيست» لعدم التزامه بالاشتراطات ومعايير سلامة الأغذية، ما يشكل خطورة على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة، ما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، مبينة أن أمر الإغلاق سبقه توجيه عدد من المخالفات بحق هذه المنشأة خلال العام الماضي.

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وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة، وإزالتها لأسباب المخالفات، مبينة أن أبرز المخالفات التي تم رصدها في المنشأة تمثلت في عدم التزام مسؤول المنشأة بالاشتراطات من خلال عرض أطعمة جاهزة للتقديم وعالية الخطورة في حافظات غير مناسبة، ووجود أغراض شخصية في مخزن المواد الغذائية، موضحة أنه تم تحرير أربع مخالفات بحق المنشأة في أكتوبر وديسمبر من العام الماضي ويناير الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية للهيئة لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيداً منها على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الهيئة، مشيرة إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع.