«الأرصاد» يتوقع سقوط أمطار متفرقة على الدولة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا شمالا وشرقا مع احتمال سقوط الأمطار الخفيفة نهارا أقصى الشمال، وتزداد الرطوبة النسبية آخر الليل وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. اقرأ أيضاً... أمطار غزيرة وبَرَد على الدولة

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