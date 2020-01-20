تطمئن وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات الصحية ومنافذ الدولة جميع أفراد المجتمع أنها تعمل على مراقبة مستجدات فيروس "كورونا الجديد" في الصين مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي حالات التهابات رئوية حادة متعلقة بالفيروس وأن الوضع لا يشكل خطراً على الصحة العامة في الوقت الحالي.

وأكدت الوزارة أنها وبالتعاون مع الشركاء تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة ووقاية المجتمع من أي جائحات صحية حيث إن دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وأشار سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية ودراسة احتمالية دخول حالات مرضية إلى الدولة والتأكد من الجاهزية اللازمة في المنافذ للتعامل مع أي مخاطر صحية للقادمين للدولة مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات المعيارية عند اكتشاف حالات مرضية وتبليغ السلطات الصحية قبل الوصول واتباع إجراءات استقبال الحالات ونقلها للمستشفيات المحددة.

وتنصح وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجمهور بإتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والإطلاع على النشرات التوعوية المتوافرة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" تطمئن الجمهور عن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا الجديد" في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.