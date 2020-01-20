الامارات | 4 مميزات و4 محاور لمنظومة المخصصات المالية الجديدة لحكومة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مميزات و4 محاور لمنظومة المخصصات المالية الجديدة لحكومة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتكزت منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي على 4 محاور رئيسة، تمثلت في التنافسية والعدالة والحوكمة، والمرونة، وتضمنت 4 مميزات جديدة هي جدول تنافسي للرواتب، إضافة إلى جدول رواتب موحد، وتطوير مجموعة وظيفية رئيسية وفرعية، والعقد الخاص.

وأوضح القرار الجديد أن محور التنافسية من شأنه تحقيق التنافسية في سوق العمل لاستقطاب والحفاظ على المواهب، فيما يركز محور العدالة على تعزيز العدالة الداخلية بين الموظفين وتطوير الأداء، ويتناول محور الحوكمة ضمان حسن تطبيق القوانين واللوائح الحكومية، فيما يركز محور المرونة المتطلبات الحالية والمستقبلية للدوائر الحكومية باختلافاتها.

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