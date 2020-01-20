الامارات | خليجي يقاضي زوجته بتهمة سرقة غسالة

شكرا لقرائتكم خبر عن خليجي يقاضي زوجته بتهمة سرقة غسالة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، اليوم قضية زوجة خليجية الجنسية متهمة بسرقة غسالة وأدوات طبخ من منزل زوجها إثر نشوب خلافات بينهما وتركها المنزل والذهاب إلى منزل أسرتها.

وذكرت لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهمة ارتكبت جريمة سرقة تتمثل في سرقة ممتلكات من بيت المجني عليه، عبارة عن غسالة ملابس وبعض الأدوات الطبخ المنزلية.

حيث أنكرت المتهمة أمام هيئة المحكمة الاتهامات المسندة إليها، وأفادت، أن الأغراض الموجودة في المنزل تعود لبيت الزوجية وأنها لم تأخذهم من منزل آخر، ولفتت على أنها أخذت بعض الأغراض مثل الغسالة من أجل غسل ملابس ابنها الذي أخذته معها لمنزل أسرتها، وأن باقي أدوات الطبخ لا تعود لزوجها وأن والدتها هي من أحضرتها.

وأضافت أنها على استعداد لإعادة الغسالة إلى منزل المجني عليه وبقية الأغراض التي دفع قيمتها، ولفت المجني عليه إلى أن المتهم قامت برفقة شقيقها وزوج شقيقتها بسرقة الأغراض من المنزل طالبا من المحكمة إدراج باقي المتهمين في القضية، وأجلت المحكمة القضية للجلسة المقبلة للنطق في الحكم.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقت شرطة رأس الخيمة بلاغا من الزوج يفيد بقيام زوجته وشقيقها وزوج شقيقتها بسرقة غسالة وأدوات طبخ منزلية وطاولة طعام وكراسي من منزله دون علمه، وقامت شرطة رأس الخيمة باستدعاء الزوجة وأخذ أقوالها واعترفت في التحقيقات بأخذها للغسالة أدوات الطبخ المنزلية بعد خروجها من منزل زوجها نتيجة لنشوب خلافات بينهما ومن أجل رعاية طفلها، حيث تم إحالة الزوجة إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح بتهمة السرقة.