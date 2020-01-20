الامارات | القرار الجديد لحكومة دبي يتيح للموظفين العمل عن بعد والدوام المرن

شكرا لقرائتكم خبر عن القرار الجديد لحكومة دبي يتيح للموظفين العمل عن بعد والدوام المرن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تضمنت منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي، التي سيبدأ العمل بها اعتباراً من 1 يناير 2020، مجموعة من المزايا الجديدة، الغير مالية، أبرزها إتاحة العمل عن بعد للموظفين، والدوام المرن، إضافة إلى تحقيق الاستقرار والأمن الوظيفي، والدوام الجزئي، والتوازن بين الحياة الوظيفية والشخصية.

وحسب المنظومة الجديدة سيتم تعديل الرواتب وفقاً لمنظومة المخصصات المالية الجديدة للعاملين في حكومة دبي بمتوسط يبلغ 10% زيادة عن الجدول السابق، في حين ستبلغ الزيادة في جدول الرواتب للوظائف التخصصية المهنية بين 9% إلى 16%.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي "حرصا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وجميع العاملين بحكومة دبي وبتوجيهات سموه اعتمدنا اليوم منظومة المخصصات المالية للعاملين بحكومة دبي، ونواصل العمل لتوفير كافة الإمكانيات بما يضمن تطوير الأداء الحكومي في شتى المجالات".

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الزيادة في جدول الرواتب للوظائف التخصصية المهنية في حكومة دبي بين 9% و16% تقريباً

حمدان بن محمد يعتمد منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي

تعرف إلى المزايا المالية لموظفي حكومة دبي حسب القرار الجديد