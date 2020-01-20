الامارات | تعرف إلى المزايا المالية لموظفي حكومة دبي حسب القرار الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى المزايا المالية لموظفي حكومة دبي حسب القرار الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حكومة دبي عن مجموعة من المزايا المالية الجديد، للموظفين تبدأ اعتباراً من بداية شهر يناير الجاري.

وتتضمن تلك المزايا بدل سكن، وبدل خطر، وبدل هاتف، وبدل مناوبة ليلية، وبدل عمل إضافي، كما تتضمن بدل إيفاد داخل الدولة وبدل إيفاد خارج الدولة.

وتتضمن قائمة المنافع راتباً أساسياً إلى جانب علاوة عامة وعلاوة اجتماعية للموظف المواطن، وحداً أدنى لراتب الخريج المواطن.

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ويتضمن القرار أيضاً بدل تذاكر سفر وتأميناً صحياً وحضانات.

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