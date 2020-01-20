الامارات | حمدان بن محمد يعتمد منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يعتمد منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «حرصاً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين، وجميع العاملين في حكومة دبي، وبتوجيهات سموه، اعتمدنا اليوم منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي، ونواصل العمل على توفير الإمكانات كافة، بما يضمن تطوير الأداء الحكومي في شتى المجالات».

وأضاف سموه في تغريدات على «تويتر»: «المنظومة الجديدة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير الجاري، وتتضمن مميزات جديدة تدعم العاملين في الحكومة، وتكفل لهم الموازنة بين الحياة الوظيفية والشخصية، ومنها خيار العمل عن بعد، والدوام الجزئي.. والتطوير يراعي تحولات العصر، ويعين الموظف على تلبية احتياجاته».

وتابع سموه في تغريدة أخرى: «ستكون هناك لجنة متخصصة لاعتماد قوائم تسكين موظفي حكومة دبي على سلم الدرجات والرواتب المحدد.. ولاعتماد قوائم تسكين وتوفيق أوضاع الحالات الاستثنائية.. وكلفنا دائرة الموارد البشرية بشرح تفاصيل كل الإجراءات ذات الصلة للمؤسسات والدوائر والجهات الحكومية».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «جهودنا لا تتوقف في تطوير الأداء الحكومي، وتوفير المحفزات المشجّعة على الإبداع والتميز، وإيجاد بيئة العمل الداعمة، واستقطاب أفضل الطاقات والكفاءات، وتمكين موظفينا من تقديم أفضل ما لديهم.. ومستمرون في إقرار أسباب الراحة والسعادة لموظفي حكومة دبي».