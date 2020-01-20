الامارات | حاكم الشارقة يوجه بزيادة رواتب المتقاعدين من شرطة الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يوجه بزيادة رواتب المتقاعدين من شرطة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتعديل أوضاع المتقاعدين من شرطة الشارقة على الملاك الاتحادي، ومساواتهم بالمتقاعدين من حكومة الشارقة، بحيث لا يقل الراتب التقاعدي عن 17500 درهم، إذ إن على جميع من يشملهم الأمر مراجعة الموارد البشرية في شرطة الشارقة لتحديث بياناتهم.

وقال قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري، في مداخلة عبر برنامج الخط المباشر، أمر حاكم الشارقة بتعديل أوضاع المتقاعدين من شرطة الشارقة، والعمل بما هو مطبق للمتقاعدين في حكومة الشارقة بخصوص الرواتب.

وتابع: «وجه سموه بزيادة رواتب المتقاعدين على الملاك الاتحادي بشرطة الشارقة، ومساواتهم بالمتقاعدين من حكومة الشارقة، بحيث لا يقل الراتب التقاعدي عن 17500 درهم».