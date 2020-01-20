حاكم الشارقة يفتتح الحديقة الجيولوجية في بحيص

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ، صباح اليوم الإثنين، الحديقة الجيولوجية في منطقة بحيص.

وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بالافتتاح الرسمي، تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أقسام الحديقة الجيولوجية مطلعا على ما تضمه من معالم جيولوجية واحفوريات، واستمع سموه إلى نبذة عن كيفية تشكل إمارة الشارقة عبر مختلف العصور الجيولوجية.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة فيلما وثائقيا بعنوان " كنز الشارقة التراثي"، سلط الضوء على ما تعرضت له الشارقة من عوامل جيولوجية على مدار العصور شكلت جبالها وسهولها وبحارها.



وقدم عدد من طلبة المدارس أمام صاحب السمو حاكم الشارقة نبذه عن الاحفوريات المتحجرة التي تشكلت على مدى ملايين السنوات.

وتعد الحديقة الجيولوجية في بحيص مشروعا رائدا في مجال السياحة البيئية يهدف إلى تعريف الزوار بتاريخ الشارقة الجيولوجي، والأهمية الجيولوجية لجبل بحيص والمناطق الأثرية المحيط به.

وتتميز الحديقة بموقعها الأثري الهام، الغني بالبقايا المتحجرة للعديد من الكائنات البحرية القديمة التي استوطنت بحارا ضحلة كانت تغمر معظم اليابسة في الدولة حتى فترة قريبة من المنظور الجيولوجي، وتحتضن الحديقة دلائل تاريخية حول كيفية تشكل الطبيعة المحلية قبل فترة لا تقل عن 93 مليون سنة.

وتحوي الحديقة موقعين أثريين يسهمان في تعزيز المعرفة بتاريخ استيطان البشر لهذه المنطقة، الذي يعود إلى أكثر من 125 ألف سنة.

حضر الافتتاح إلى جانب سموهما الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ حمد بن حمدان آل نهيان، وسعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري، وسعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وسعادة المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان، وسعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وسعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وسعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة الدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وسعادة سلطان محمد معضد بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام، وسعادة محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وسعادة الدكتور صباح عبود جاسم مدير عام هيئة الشارقة للآثار، وعدد من المسؤولين وأعيان المنطقة.