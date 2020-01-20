حاكم عجمان يستقبل فريق الملهمين في مشروع الهوية الإعلامية

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان فريق الملهمين الذي مثل إمارة عجمان في فريق العمل الموحد لتنفيذ مشروع الهوية الإعلامية لدولة الإمارات والذي شارك في تصميم الهوية والتي تلخص ستة عناصر رئيسية تروي قصة الإمارات كونها ملتقى العالم وبوابة المستقبل وأرض المواهب ومنارة أمل ومركزاً تجارياً عالمياً ومنصة تراث وإرث.

وأثنى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على الجهود المبذولة من قبل فريق عمل مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، ودورهم في تنفيذ هذا المشروع والذي يجسد مقوماتها التاريخية والثقافية والإنسانية والاقتصادية وتترجم منظومتها القيمية وتنقل قصتها الملهمة إلى العالم.

وأشاد سموهما بما تم تنفيذه من قبل الملهمين الـ 49 المكلفين بهذه المهمة الوطنية وبواقع 7 مبدعين من كل إمارة من كتاب ومثقفين ومهندسين ورسامين وخطاطين ونحاتين وأدباء وباحثين ومصممي جرافيك اختارهم المجلس التنفيذي لكل إمارة حيث قدموا تصوراتهم ورؤاهم في هذا الخصوص من خلال مجموعة من التصاميم المبتكرة التي يطورونها وينفذونها، والتي يرون أنها تعكس صورة الإمارات ومقوماتها كقصة نجاح ورحلة بناء متواصلة تستحق الاحتفاء بها ومشاركتها مع العالم على أن تشكل مصدر إلهام وتحفيز للشعوب والمجتمعات.

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حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وسعادة حمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وطارق بن غليطه الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان وعدد من كبار المسؤولين.