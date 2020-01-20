كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن Ce La Vi تفتتح أول مطعم لها في دبي

أطلقت شركة Ce La Vi مطعمها الأول في دبي ليكون الأول أيضاً لها في الشرق الأوسط.

وأشرف الرئيس التنفيذي للشركة مارك بيدنغهام على التوسع هائل، الذي شمل إضافة مواقع جديدة في سنغافورة وهونغ كونغ، مع افتتاحات في تايبيه وشانغهاي وطوكيو ومؤخراً في الطابق 54 من فندق العنوان سكاي فيو في وسط دبي.

وبعد الافتتاح الأسبوع الماضي، أخبر بيدنغهام صحيفة أريبيان بزنس أنه ليس لديه نية فورية لزيادة تواجد المجموعة في دبي أو الإمارات أو الشرق الأوسط الكبير وقال “سنواصل النظر في الفرص، لكن لا توجد خطط بعد لذلك”.

ينقسم هذا المكان ، الذي يشبه إلى حد بعيد المطعم الموجود على سطح فندق Marina Bay Sands Hotel الشهير في سنغافورة، بين مطعم آسيوي معاصر وصالة نادي أنيقة وشرفة حمام السباحة اللامتناهي ذات المناظر الخلابة، مع إطلالات مذهلة 360 درجة لدبي.

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ويرأس المطعم نفسه، الذي سيتم الوصول إليه قريبًا من الطابق الأرضي بواسطة مصعدين زجاجيين، رئيس الطهاة التنفيذي هوارد كو من لوس أنجلوس، الذي يتمتع بأكثر من 11 عامًا من الخبرة في المطاعم التي تحمل نجمة ميشلان حول العالم.

وفي المتوسط، تم إصدار رخصتين جديدتين يوميًا لخدمات المأكولات والمشروبات الجديدة في الإمارات العام الماضي. ومن بينها كان هناك 868 من المقاهي و 755 للمطاعم و 671 لمنافذ الوجبات “التي تركز على الحلوى”.