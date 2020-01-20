الامارات | 1158 شهادة لمن يهمه الأمر تصدرها «إصلاحية دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 1158 شهادة لمن يهمه الأمر تصدرها «إصلاحية دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوكالة، العميد مروان عبدالكريم محمد عبدالكريم جلفار، أن شرطة دبي أصدرت 1158 شهادة لمن يهمه الأمر إلكترونياً منذ تطبيق الخدمة في سبتمبر من العام الماضي.

وأظهر تقرير للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي انخفاض عدد المتعاملين حضورياً لإصدار شهادات لمن يهمه الأمر للنزلاء، وذلك بعد تحويل خدمة الحصول على الشهادة من يدوية إلى إلكترونية، عبر الموقع والتطبيق الذكي لشرطة دبي منذ شهر سبتمبر الماضي.

وكانت شرطة دبي أعلنت عن التحول الذكي في تقديم خدمة طلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر للنزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، ليتم تقديمها على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، وذلك في إطار التحول الذكي في مجال تقديم الخدمات للمتعاملين.

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وأوضح جلفار، أن التحول في الخدمات المختلفة لتكون إلكترونية، تأتي التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بالتحول الذكي في مختلف الخدمات الحكومية، تسهيلاً على المتعاملين واختصاراً للوقت والجهد.

وأضاف أن الإشراف الدائم ودعم القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، أسهم في الارتقاء بمختلف الخدمات المقدمة للجمهور لإسعادهم، وتقديم خدماتٍ مبتكرة ونوعية، لافتاً إلى أنه يمكن للمتعامل طلب شهادة لمن يهمه الأمر حضورياً بقيمة 195 درهماً، أما إلكترونياً فالسعر ينخفض إلى 95 درهماً، وذلك تشجيعاً للمتعاملين على تنفيذ الخدمات إلكترونياً.



95

درهماً كلفة إصدار الشهادة إلكترونياً.