وفد القوات المسلحة يطلع على «قضاء أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد) اطلع وفد من ضباط وأفراد الشرطة العسكرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة، على خدمات مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء في أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي.

وتعرف الوفد من خلال شرح مفصل قدمه المستشار سهيل المعمري، مدير مركز العلوم الجنائية والإلكترونية، إلى آليات العمل والاختصاصات الجنائية والطبية التي يقدمها المركز إلى جهات التحقيق في مختلف المجالات، بهدف رفع كفاءة المحققين الجنائيين العسكريين في التعامل مع القضايا الجنائية الواقعة ضمن اختصاص القوات المسلحة.

وتطرق المستشار سهيل المعمري، إلى اهتمام المركز بتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال الفحوصات الجنائية، من خلال تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين وبيوت الخبرة العالمية، والحرص على تبادل المعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما ينعكس على جودة الأداء وتطوير الخدمات وفق أرقى المعايير الدولية.

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