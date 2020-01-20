81 % نسبة الإنجاز في مشروع طريق خورفكان مليحة الجديد

السيد حسن (الفجيرة)

أكدت وزارة تطوير البنية التحتية أن العمل في مشروع طريق خورفكان مليحة الجديد يسير بشكل منتظم، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه حتى منتصف شهر يناير الجاري 81% ومن المتوقع الانتهاء منه في النصف الأول من العام الجاري 2020، وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 169.275.091 درهماً.

ويعبر جزء من الشارع سلسلة جبلية مرتفعة وبالغة الوعورة، ويتطلب التعامل معها سلسلة من الدراسات الجيولوجية وغيرها لتنفيذ مراحل العمل بها وفق المعايير العالمية حرصاً من الوزارة على سلامة مستخدمي الطريق بعد افتتاحه أمام المركبات، بحسب المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق بالوزارة.

وقال المهندس الحمادي لـ«الاتحاد»: «يشتمل المشروع على تطوير كفاءة واستكمال الطريق رقم E99 من شارع الشيخ خليفة بن زايد في الفجيرة وحتى تقاطع شارع يبسة المؤدي إلى خورفكان من خارج مدينة الفجيرة ودون المرور بها، حيث يمر الشارع الجديد بسلسلة جبلية بالغة الوعورة، ويربط منطقة المديفي في خورفكان بمنطقة الحراي، وكذلك بمنطقة البدية في إمارة الفجيرة وحتى مدينة دبا الفجيرة عبر الطريق القائم حالياً والذي يمر بنفق شرم».

وذكر المهندس الحمادي، أن طريق خورفكان مليحة يشتمل على أعمال حفر وردم تهدف إلى إنشاء الطريق على جدران استنادية بارتفاعات تتراوح ما بين 7 إلى 39 متراً، فضلاً على إنشاء عدد من القنوات المائية وعبارات الصرف إلى جانب مصبات المياه الموجودة بالمنطقة وقت هطول الأمطار بغزارة، كما يحتوي على أعمال القطوعات الصخرية وإنشاء وصلتين للطريق الأولى عند منطقة المديفي والأخرى عند منطقة الحراي، بالإضافة إلى استكمال الطريق القائم الآن من دوار النادي بالمديفي وربطه بالمشروع.

ولفت مدير إدارة الطرق بوزارة تطوير البنية التحتية إلى أن المشروع يشتمل كذلك على أعمال حماية لخطوط الخدمات القائمة مع إنشاء أعمال تطويرية جديدة لشبكة الاتصالات، ويتضمن تحويل الخطوط القائمة، وكذلك عمل الحمايات اللازمة لخط الغاز الرئيسي والمغذي لمدينة خورفكان، وإنشاء خطوط كهرباء ذات ضغط عالٍ لأعمال إنارة الطريق مع عمل اللوحات المرورية والتحذيرية اللازمة.

وأكد المهندس أحمد الحمادي، أن هذا الطريق يعد من المشاريع الحيوية والمهمة للغاية في الفجيرة والمنطقة الشرقية، كونه يعد إضافة حقيقية واستراتيجية لشبكة الطرق الاتحادية، إذ يبلغ طوله 5.50 كيلومتر، وتم تصميمه وفق أعلى المعايير والمواصفات الفنية العالمية.