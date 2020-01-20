أم القيوين تستضيف «حصن الاتحاد 7» فبراير المقبل

أبوظبي (وام)

تستضيف إمارة أم القيوين العرض العسكري «حصن الاتحاد 7» الذي تنظمه القوات المسلحة خلال فبراير المقبل في منطقة الكورنيش برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

وينسجم هذا الحدث الكبير مع رؤية القيادة الحكيمة في إظهار الدور المهم الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة في حفظ أمن الوطن والمواطن وكل مقيم على أرض الإمارات والتي وصلت بدعم قيادتها الرشيدة وعزم رجالها وولائهم إلى درجة عالية من الكفاءة والاحتراف وتتقاسم شرف الدفاع عن الإخوة وتقف مع الشقيق في محنته وفي الوقت ذاته تحمل الأمل إلى بقاع الأرض نجدة للصديق وعوناً للمحتاج فكانت عنوان عزة الوطن لما وصلت إليه من قوة واقتدار وجاهزية وكفاءة وقدرة على تنفيذ المهام والواجبات.

ويهدف العرض العسكري إلى إظهار القدرات المتطورة لقواتنا المسلحة وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفان ومهارات وخبرات ميدانية بالإضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة ما جعل منها درعاً واقية للوطن تحمي مكتسباته وتعزز التنمية المستدامة وتصون مسيرته الاتحادية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعصف بمنطقتنا والعالم أجمع.

ورحب صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا باستضافة هذا العرض الكبير الذي يسهم في إبراز القدرات القتالية العالية لقواتنا المسلحة وإمكانيات منتسبيها في مختلف الوحدات والتشكيلات للتصدي لكل الطامعين والدفاع عن الحق والعدل.

وأكد سموه على دعم هذا الحدث العسكري «حصن الاتحاد 7» وإنجاح فعالياته تثميناً للدور الاستراتيجي الذي تقوم به القوات المسلحة في تعزيز الأمن والاستقرار في دولة الإمارات والمنطقة ونصرة القضايا العربية. ووجه سموه الجهات الحكومية كافة بوضع جميع الإمكانيات المتاحة في الإمارة تحت تصرف اللجنة المنظمة بما يضمن استضافة متميزة لهذا الحدث ويعكس مكانته الهامة.. مشيراً إلى أن استضافة مثل هذه الأحداث تعتبر واجباً وطنياً يجب على الجميع دعمه وتوفير كل الإمكانيات وأنه على ثقة كبيرة في قدرة الجهات المشاركة على إنجاح هذا الحدث من خلال التعاون والتنسيق بينها وبين اللجنة المنظمة وتقديم أنواع الدعم اللازم كافة لتحقيق أهدافها وأن دعم مثل هذه العروض واجب على كل أبناء هذا الوطن تقديراً ومحبة ووفاء للقوات المسلحة ولمنتسبيها الذين يشكلون بتضحياتهم درعاً حامياً لمكتسبات الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره ويجسدون بتفانيهم روح الوطنية والتلاحم والانتماء.

من جانبه أكد رئيس اللجنة المنظمة للعرض العسكري أن «حصن الاتحاد 7» يشتمل على العديد من الفعاليات والمحاور على رأسها العرض العسكري المشترك لمختلف تشكيلات القوات المسلحة بهدف إبراز التكامل والانسجام فيما بينها بالإضافة إلى تنفيذ عمليات ميدانية مثل المداهمات الحية التي تعكس صورة واقعية للقدرات والإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة في تنفيذ عمليات الأمن الداخلي.. مشيراً إلى أن عرض هذا العام يتميز بتوسيع مشاركة الوحدات القتالية كافة بحجم أكبر عبر التركيز على العمليات المشتركة بين جميع الوحدات.

وقال: «إننا في عام، الاستعداد للخمسين، نستذكر جهود الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تطوير قواتنا المسلحة وتقدمها والارتقاء بها وما وصولها إلى هذه المرحلة المتطورة عدة وعتاداً إلا تجسيدا لتلك النظرة الثاقبة ودعم ومتابعة قيادتنا الرشيدة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار».

وأوضح أن «حصن الاتحاد 7» تنفذه وحدات رئيسة من القوات البرية والبحرية والجوية وحرس الرئاسة لإظهار القوة العسكرية الضاربة ذات القدرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية، وكذلك القدرة على تنفيذ نطاق واسع من العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن وحماية أمنه بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.