خليفة بن طحنون يعزي في وفاة والدة الشهيد محمد الحمادي

دبي (وام) قدم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء، أمس، في والدة الشهيد محمد عبد العزيز الحمادي التي وافتها المنية أول أمس الجمعة.

وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون، خلال زيارته مجلس العزاء، في إمارة دبي، عن صادق مواساته وأحر تعازيه إلى خالد وعادل عبدالعزيز الشيراوي الحمادي ولذوي الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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