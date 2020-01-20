سيف بن زايد يستقبل وزيرة السلام الإثيوبية

أبوظبي (وام) التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، بمقر الوزارة في أبوظبي مع معالي موفريات كامل وزيرة السلام الإثيوبية.

وبحث سموه ومعالي الوزيرة الضيفة عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الشرطية.

حضر اللقاء، معالي اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، والعميد حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات بالوزارة، وعدد من الضباط والوفد المرافق لمعالي الوزيرة الضيفة.

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